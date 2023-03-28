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"Лучшего времени не будет": Джошуа выразил готовность подраться с Фьюри

Бывший чемпион-супертяжеловес рассчитывает получить поединок с обладателем титула WBC.
Сегодня, 15:05
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готов встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксера, сейчас пришло время наконец-то организовать поединок с соотечественником после неудачных предыдущих попыток.

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"Лучшего времени для нашего боя не будет. Мне кажется, что сейчас, если его поединок с Усиком не состоится и если Фьюри за это время не подерется с кем-то другим, он нуждается во мне.

Кто виноват в срыве нашего боя в декабре? Может быть, я? Я же не уложился в его дедлайн", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Отметим, ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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