"Нужно обновить эту историю": Промоутер Усика отреагировал на слухи о бое с Уайлдером

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал информацию о возможном поединке против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

По словам представителя украинского боксера, он намерен возобновить контакты с менеджером американского бойца и не исключает, что подобный бой может состояться в будущем.

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"Пока мы не общались с Шелли Финкелем. Кстати, мне нужно позвонить ему и обновить эту историю с Уайлдером, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет на боксерском ринге. Например, кто-то может получить травму, кто-то может устроить бой между Фьюри и Джошуа.

Возможно, Уайлдер однажды снова станет чемпионом WBC, если Тайсон опять закончит карьеру. Так что хорошо поддерживать связь со всеми игроками", - сказал Красюк в комментарии iD Boxing.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком.