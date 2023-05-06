Канело - Райдер: результаты взвешивания

В ночь с 6 на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) пройдет вечер бокса, где в главном поединке сойдутся абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) с обязательным претендентом Джон Райдер (31-5, 17 КОs).

Как сообщает Boxing News 24, спортсмены прошли процедуру официального взвешивания. Мексиканский спортсмен оказался легче своего соперника.

Результаты взвешивания:

Сауль Альварес – 76 кг

Джон Райдер - 76,2 кг

Отметим, что в карде вечера также выступит украинский боксер Александр Гвоздик. Спортсмен прошел церемонию взвешивания, на которой показал одинаковый вес с Ричардсом Болотниксом.