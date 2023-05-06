Гвоздик - Болотникс: результаты взвешивания
Украинский боксер проведет второй бой после своего возвращения.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) проведет поединок против латвийца Ричардса Болотникса (19-6-1, 8 КО).
Накануне поединка боксеры приняли участие в церемонии церемонию взвешивания.
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Как сообщает Boxing News 24, Гвоздик и Болотникс показали одинаковый вес.
Результаты взвешивания:
- Александр Гвоздик – 79,29 кг
- Ричардс Болотникс - 79,29 кг
Напомним, что бой Гвоздик - Болотникс состоится 6 мая в андеркарде боя Сауля Альвареса и Джона Райдера в Гвадалахаре (Мексика).
Ранее стало известно, когда Богачук проведет свой следующий бой.