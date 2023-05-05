Гвоздик назвал причину поражения от Бетербиева

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о поражении чемпиону WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву.

По словам украинского боксера, он не смог победить тогда, ведь находился в плохой форме.

"Я не люблю нести чушь про других людей, но я считаю, что не был готов к этому бою физически. Опять же, Тедди Атлас - отличный тренер, но в этом конкретном случае я не был достаточно готов физически. Я знал об этом в тренировочном лагере. Это была проблема, которая также повлияла на меня психологически, поскольку я знал, что не продержусь до конца".

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"Я не мог изменить свои мысли. Я не мог просто поверить, что могу сделать что-то без уверенности, что я могу сделать это в зале перед боем. Если я не могу сделать это в зале, как я могу с этим справиться в ринге, правильно? Так что это, пожалуй, была проблема. Подготовка к этому конкретному поединку не была такой хорошей, как я ожидал", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, в 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что украинец озвучил главную цель на свой ближайший бой.