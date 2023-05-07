Альвареc: Все знают, что мы хотим реванша с Биволом

Мексиканский боксер высказался о своих планах на будущее.

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль "Канело" Альвареc после победы над Джоном Райдером высказался о планах на будущее.

Мексиканец снова выразил намерения провести реванш с Дмитрием Биволом, бросив вызов представителю страны-террориста.

"Все знают, мы хотим реванша с Биволом. Те же правила, те же условия, все тоже самое. Хочу, чтобы это было сделано именно так", - заявил боксер.

Напомним, что в мае прошлого года Альвареc сенсационно уступил Биволу решением суддей.