Хулио Сесар Мартинес нокаутировал Батисту, защитив чемпионский титул

В ночь на воскресенье, 7 мая, чемпион по версии WBC в наилегчайшем весе мексиканец Хулио Сесар Мартинес (20-2, 15 КО) провел успешную защиту титула, одержав досрочную победу над панамцем Роналом Батистой (15-3, 9 КО).

Поединок состоялся на арене Akron Stadium в мексиканской Гвадалахаре в рамках боксерского шоу, главным событием которого стал бой Сауль Альварес - Джон Райдер.

В первых раундах претендент несколько раз был близок к тому, чтобы оказаться на настиле ринга после ударов чемпиона, но сумел устоять. К тому после четвертой трехминутки с панамского боксера сняли очко за удар после гонга.

В седьмом раунде Батиста все же оказался на канвасе, но рефери нокдаун не засчитал.

Развязка поединка наступила в 11-м раунде, когда Мартинес потряс оппонента, зажал его у канатов и начал добивать, после чего рефери остановил бой.

Julio Cesar Martinez STOPS Ronal Rolando Batista with a big flurry of punches. 👊💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/xa5x1mD0Ls