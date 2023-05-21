"Все были ошеломлены": Арум оценил результат боя Хэйни - Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился впечатлениями от результата поединка между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его словам, болельщиков удивило, что судьи отдали победу американскому боксеру единогласным решением.

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"Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это был достаточно односторонний бой для Ломаченко.

Так что все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хэйни. Лично я не буду это комментировать, потому что я промоутер", - сказал Арум на пресс-конференции после боя.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.