"Все были ошеломлены": Арум оценил результат боя Хэйни - Ломаченко
Известный промоутер высказался о судейском решении.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился впечатлениями от результата поединка между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.
По его словам, болельщиков удивило, что судьи отдали победу американскому боксеру единогласным решением.
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"Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это был достаточно односторонний бой для Ломаченко.
Так что все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хэйни. Лично я не буду это комментировать, потому что я промоутер", - сказал Арум на пресс-конференции после боя.
Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.