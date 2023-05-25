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Кроуфорд и Спенс официально объявили дату их будущего поединка

Фанатам бокса стоит отметить в календаре 29 июля.
Сегодня, 20:58
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) объявил, что его следующим поединком станет бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе против чемпиона WBA, WBC и IBF Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО).

Об этом американский боксер объявил в социальных сетях, ранее об этом поединке сообщали только инсайдеры, ссылаясь на различные источники.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Напомним, что свой последний бой Теренс Кроуфорд провел в 2022 году против давида аванесяна, нокаутировав того в шестом раунде. 

Эррол Спенс, в свою очередь, также в последний раз бился в 2022 году, его соперником был кубинский боксер Йорденис Угас, который проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее, напомним, Тайсон Фьюри назвал имя своего следующего соперника.

 

 

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