Кроуфорд и Спенс официально объявили дату их будущего поединка

Чемпион WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) объявил, что его следующим поединком станет бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе против чемпиона WBA, WBC и IBF Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО).

Об этом американский боксер объявил в социальных сетях, ранее об этом поединке сообщали только инсайдеры, ссылаясь на различные источники.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Напомним, что свой последний бой Теренс Кроуфорд провел в 2022 году против давида аванесяна, нокаутировав того в шестом раунде.

Эррол Спенс, в свою очередь, также в последний раз бился в 2022 году, его соперником был кубинский боксер Йорденис Угас, который проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее, напомним, Тайсон Фьюри назвал имя своего следующего соперника.