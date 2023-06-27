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"Буду лучшим бойцом в мире": Спенс оценил свои шансы в поединке с Кроуфордом

Два чемпиона в конце июля определят абсолюта в полусреднем весе.
Сегодня, 12:25
Эррол Спенс / Getty Images
Эррол Спенс / Getty Images

Чемпион по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от объединительного боя против обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда.

По словам боксера, его не беспокоит то, что его соперника считают фаворитом поединка, и он настраивается на успешное выступление.

"Я не особо обращаю внимание на подобные вещи. Я знаю, что после этого поединка я буду лучшим бойцом в мире.

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Я могу понять, почему Кроуфорда считают фаворитом. Это просто здравый смысл. Я реалист. Я через многое прошел, и люди об этом знают. Я бы тоже назвал его фаворитом. Бывает разное, но я продолжаю бросать вызов шансам.

Все думали, что я буду тенью себя после аварии. Я вернулся и продолжаю делать свое дело после травмы глаза. Люди могут говорить все, что хотят, могут продолжать нести негатив, но они ничего не знают. Это действительно добавляет мотивации", - цитирует Спенса Boxing News 24.

Бой за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес Виктор Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Эррол Спенc

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