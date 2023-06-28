Тренер Уайлдера сделал дерзкий прогноз на бой с Руисом

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился мыслями по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энди Руиса.

Наставник "Бронзового бомбардировщика" выразил полную уверенность, что его подопечный одержит досрочную победу над соперником, отправив того в глухой нокаут.

"Я даже не хочу говорить, в каком раунде наступит то, что я считаю очень дерзким. Но я скажу, что с Энди Руисом случится то, что никогда не происходило с ним раньше. Он окажется в глухом нокауте.

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Руиса били не такие мощные панчеры, как Деонтей, и он падал, был потрясен, его шатало. Делает ли это его плохим бойцом? Совершенно нет. Я просто говорю о том, что он будет драться против самого сильного панчера в истории бокса.

Я предсказываю, что с Энди Руисом случится то, чего с ним никогда не делали раньше - он окажется в глухом нокауте. Я прогнозирую, что кого-то вырубят так же, как и Роберта Хелениуса", - приводит слова Скотта Boxing News 24/7.

Ранее отец Энди Руиса выразил уверенность, что его сын легко победит Деонтея Уайлдера.