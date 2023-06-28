iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Уайлдера сделал дерзкий прогноз на бой с Руисом

Наставник "Бронзового бомбардировщика" абсолютно уверен в своих ожиданиях.
Сегодня, 15:42
Малик Скотт и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Малик Скотт и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился мыслями по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энди Руиса.

Наставник "Бронзового бомбардировщика" выразил полную уверенность, что его подопечный одержит досрочную победу над соперником, отправив того в глухой нокаут.

"Я даже не хочу говорить, в каком раунде наступит то, что я считаю очень дерзким. Но я скажу, что с Энди Руисом случится то, что никогда не происходило с ним раньше. Он окажется в глухом нокауте.

Читай также: Уайлдер призвал Руиса принять бой

Руиса били не такие мощные панчеры, как Деонтей, и он падал, был потрясен, его шатало. Делает ли это его плохим бойцом? Совершенно нет. Я просто говорю о том, что он будет драться против самого сильного панчера в истории бокса.

Я предсказываю, что с Энди Руисом случится то, чего с ним никогда не делали раньше - он окажется в глухом нокауте. Я прогнозирую, что кого-то вырубят так же, как и Роберта Хелениуса", - приводит слова Скотта Boxing News 24/7.

Ранее отец Энди Руиса выразил уверенность, что его сын легко победит Деонтея Уайлдера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Руис Деонтей Уайлдер Малик Скотт

Статьи по теме

"Энди уничтожит его": Отец Руиса уверен, что его сын легко победит Уайлдера "Энди уничтожит его": Отец Руиса уверен, что его сын легко победит Уайлдера
Уайлдер призвал Руиса принять бой Уайлдер призвал Руиса принять бой
Саудовский клуб намерен усилиться хавбеком Барселоны Саудовский клуб намерен усилиться хавбеком Барселоны
Новая цель: Ливерпуль намерен подписать лидера РБ Лейпциг Новая цель: Ливерпуль намерен подписать лидера РБ Лейпциг
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Футбол15:58
Саудовский клуб намерен усилиться хавбеком Барселоны
Бокс15:42
Тренер Уайлдера сделал дерзкий прогноз на бой с Руисом
Европа15:23
Новая цель: Ливерпуль намерен подписать лидера РБ Лейпциг
Олимпийские виды15:22
Женское трио завоевало золотую медаль в пулевой стрельбе на Европейских играх
Олимпийские виды15:10
Бокс на Европейских играх: Охрей уступила в 1/4 финала, Хижняк поборется за выход в полуфинал
Европа15:05
Вместо Райса: Ман Сити вступил в гонку за испанского таланта
Олимпийские виды14:57
Фехтование на Европейских играх: женская и мужская сборные вышли в матчи за пятое место
Олимпийские виды14:40
Пулевая стрельба на Европейских играх: женская команда выступает в финале
Европа14:25
"Не отрицаю, что дело в деньгах": Кулибали рассказал о мотивации перехода в Аль-Хиляль
Европа14:21
По Сети "гуляет" видео из интервью Хаверца в качестве новичка Арсенала, а клуб до сих пор не презентовал игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK