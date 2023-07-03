iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер озвучил сумму, которую Руис требует за бой

"Бронзовый бомбардировщик" выразил недовольство финансовыми запросами потенциального соперника.
Сегодня, 12:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал своего потенциального соперника Энди Руиса за завышенные финансовые запросы.

По словам "Бронзового бомбардировщика", отец его возможного оппонента требовал заплатить им за бой минимум 20 миллионов долларов.

Читай также: "Я его понимаю": Уайлдер предположил, почему Усик не хочет с ним драться

"Он хотел 20-25 миллионов долларов. Я сказал им: "Что, черт побери, с вами не так?" Я не знаю, что он думает о положении своего сына или каким видит его, но ему нужно вернуться в реальность. Дело только в отце, потому что Энди делает все, что тот ему говорит", - сказал Уайлдер в комментарии 78SPORTSTV.

Ранее Уайлдер также раскритиковал Руиса за требование равного распределения гонорара за бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Руис Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Принципиальная договоренность": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Уайлдером "Принципиальная договоренность": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Уайлдером
"Я его понимаю": Уайлдер предположил, почему Усик не хочет с ним драться "Я его понимаю": Уайлдер предположил, почему Усик не хочет с ним драться
Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером
"Он и рядом со мной не стоит": Уайлдер резко отреагировал на финансовые требования Руиса "Он и рядом со мной не стоит": Уайлдер резко отреагировал на финансовые требования Руиса
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа14:38
Посоревновались в точности: Миколенко и другие игроки Эвертона устроили челлендж
Европа14:29
Тонали стал игроком Ньюкасла
Европа14:20
Испания - Украина: прогноз на полуфинальный матч Евро-2023 U-21
Теннис13:55
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
Теннис13:49
Уимблдон-2023 (ATP): Музетти и Рублев стартовали на турнире
Теннис13:41
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина стартует против экс-первой ракетки мира
Теннис13:22
Уимблдон-2023 (WTA): Пегула и другие "открыли" основную сетку
Украина13:20
Шахтер объявил о назначении Ван Леувена на пост главного тренера
Теннис13:15
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
Бокс12:58
Уайлдер озвучил сумму, которую Руис требует за бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK