"Я его понимаю": Уайлдер предположил, почему Усик не хочет с ним драться

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер предположил, почему так и не встретился в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению американского боксера, украинец просто боится выйти на бой с ним.

"Состоится ли бой Дюбуа с Усиком? Трудно сказать. Я не думаю, что Усик боится, если только ему не нужно драться со мной. Я считаю, что для него хороши все бои, кроме поединка со мной, потому что этот парень боится меня, он много раз избегал меня. И я это знаю. Не надо делать вид, что я не знаю.

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Мне известно о многом д*рьме. Я в этом бизнесе, я все знаю. Ему неоднократно предлагали много денег за бой со мной, но он отказался. Они сказали, что не хотят проблем с "Бронзовым бомбардировщиком". И я его понимаю. Когда я только начинал, никто не хотел от меня проблем. И многие из них, если вообще не все, пытались жульничать. Я не вру. Но я мужчина, поэтому я принимаю все и продолжаю идти вперед", - сказал Уайлдер в комментарии 78SPORTSTV.

Ранее Деонтей Уайлдер резко отреагировал на финансовые требования Энди Руиса.