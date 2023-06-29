"Он и рядом со мной не стоит": Уайлдер резко отреагировал на финансовые требования Руиса

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал позицию еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энди Руиса, с которым они пытаются договориться о бое.

По мнению "Бронзового бомбардировщика", у его потенциального соперника нет никаких оснований требовать равного распределения гонорара в их возможном поединке.

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"Бой с Энтони Джошуа выглядит очень многообещающим. У меня также есть другие предложения за границей. Так что никому не нужно беспокоиться о том, с кем я буду драться, потому что моя жизнь очень классная. Не волнуйтесь о том, с кем я подерусь, потому что я могу сразиться с кем угодно в мире. Болельщики хотят увидеть меня как в их странах, так и в США.

С Энди Руисом другая ситуация. Поэтому им вправду нужно подумать о положении, в котором они пребывают. Энди и рядом со мной не стоит. Мы вообще не на одном уровне, и точка. Они говорят о распределении гонорара 50 на 50. Ты мне и близко не ровня, братан. Ты был чемпионом только очень короткий промежуток времени. Ты никогда не защищал титул, так что прекращай. Если ты упустишь этот шанс, то он может стать для тебя последним. Тебе лучше подумать об этом", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Ранее тренер Деонтея Уайлдера сделал дерзкий прогноз на бой с Энди Руисом.