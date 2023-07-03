"Он зароет карьеру": Уайлдер предостерег Руиса от последствий отказа от боя

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о позиции своего потенциального соперника Энди Руиса, с которым они никак не могут договориться о бое.

По мнению американского боксера, его соотечественник уничтожит свою карьеру, если не согласится выйти с ним в ринг.

"Позвольте мне сказать вам правду про Энди Руиса. Мы знаем, что он чуть не оказался на мели. Еще бы день - и его бы выселили из дома. Но мы, Эл Хэймон - я так говорю, потому что я в его команде - спасли его. Мы подписали его для боя со мной, чтобы я оставался активным. Но учитывая, как Руис ведет свою карьеру, он зароет ее прямо в землю.

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Я могу прямо сейчас сказать вам, что эта сделка - лучшая возможность, которая когда-либо у них была. Если она сорвется из-за него, то вы больше никогда не увидите его на боксерском ринге.

Честно говоря, я очень устал дарить благословение этим бойцам, которые не демонстрируют мне благодарности. Они даже недостаточно благодарны", - цитирует Уайлдера Boxing Social.

Ранее Деонтей Уайлдер резко отреагировал на финансовые требования Энди Руиса по поводу боя.