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"Они не подписали контракт": Тренер Уайлдера сообщил о вероятном срыве боя с Руисом

Команда "Бронзового бомбардировщика" начнет поиски нового соперника.
Сегодня, 14:35
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сообщил, что бой его подопечного с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энди Руисом с большой долей вероятности не состоится.

По его словам, потенциальный соперник отказывается подписывать контракт на поединок, из-за чего они займутся поисками другого оппонента.

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"Они не подписали контракт и отказываются от наших предложений. Они завышают свою цену. Это их способ сказать, что они не хотят драться. Так что команда Уайлдера переходит к более крупным и лучшим вещам. Мы будем искать самые крупные бои для Деонтея.

Мы уже знаем, что нас ожидает в декабре, но Деонтей хочет драться до этого. Я тоже хочу, чтобы он дрался. Поскольку Энди не хочет поединка, мы будем искать кого-нибудь еще, кто хочет драться", - приводит слова Скотта Boxing Social.

Ранее Деонтей Уайлдер озвучил сумму, которую Энди Руис требует за бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Руис Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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