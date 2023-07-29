Хэйни определился со своим следующим соперником

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хэйни определился со своим будущим.

Как сообщает Boxing Scene, американский боксер решил провести следующий бой против обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

Ожидается, что титульный поединок может пройти текущей осенью.

Отмечается, что Хэйни просит WBC сохранить титул Дэвина в легком весе, обязательным претендентом на который является Стивенсон. Сам Шакур требует, чтобы пояс был сделан вакантным.

Ранее сообщалось, что Стивенсон вызвался на бой с Ломаченко.

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