"Хочу показать, насколько я великий": Стивенсон вызвался на бой с Ломаченко

Непобежденный легковес Шакур Стивенсон заявил, что хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам американца, он готов сразится со спортсменом из Украины, который имеет великую карьеру.

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"Давайте сейчас все докажем миру. Я хочу показать миру, что готов к топовым бойцам, большим псам легкого дивизиона. Хэйни только недавно подрался с Ломаченко.

Если он не хочет биться со мной, то остаемся мы с Ломой. Я хочу выдать хорошее выступление, побить его и показать миру, насколько я великий боец", - цитирует Стивенсона Bad Left Hook.

Ранее промоутер назвал дату потенциального боя Ломаченко - Стивенсон.