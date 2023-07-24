Камбосос: Следующим моим соперником будет Ломаченко

Чемпион IBO в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) заявил, что следующий бой планирует провести с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, он сосредоточен на том, чтобы оказаться в ринге со спортсменом, у которого украинский паспорт.

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"У меня были все пояса в легком весе. Мне предстоит большой бой на стадионе.

Следующим будет бой с Ломаченко. Это настоящий бой. Он будет более открыто выбрасывать свои удары и будет боксировать. Я этого и хочу, и это большой бой, на который я готов.

Я получил пояс чемпиона IBO. Я выиграл титул чемпиона мира и добавил его в свою коллекцию. Это не один из четырех самых престижных, но у меня были четыре других (WBA, IBF, WBO и The Ring - прим.)", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Напомним, в последнем поединке Камбосос с трудом победил Макси Хьюза в бою за титул чемпиона IBO.