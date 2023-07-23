iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер назвал дату потенциального боя Ломаченко - Стивенсон

Боб Арум рассказал о планах по поводу своих подопечных.
Сегодня, 13:05
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Шакур Стивенсон в своем следующем бою может встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

По словам промоутера, он планирует организовать своему подопечному поединок 16 ноября в Ла-Вегасе, но соперником американского боксера также может стать абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни.

Читай также: "Мы ищем возможности": Менеджер сообщил, с кем хочет подраться Ломаченко

"Позже в этом году Шакур проведет большой бой. Возможно, он подерется с Хэйни, возможно, с Ломаченко. Я не знаю, с кем, но этот поединок состоится.

Мы планируем бой на 16 ноября. На том уик-энде пройдет этап Формулы 1, и люди очень рано придут, чтобы увидеть практику пилотов. Так что в городе будут тысячи человек. Мы устроим хороший бой и соберем аншлаг", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Девину Хэйни дали дополнительное время, чтобы определиться со следующим соперником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Шакур Стивенсон девин хэйни

Статьи по теме

Хэйни дали дополнительное время, чтобы определиться со следующим соперником Хэйни дали дополнительное время, чтобы определиться со следующим соперником
"Он мой любимый боксер": голливудский актер не скрывает своей любви к Ломаченко "Он мой любимый боксер": голливудский актер не скрывает своей любви к Ломаченко
Хэйни арестовали за незаконное хранение оружия Хэйни арестовали за незаконное хранение оружия
Интер включил в заявку на предсезонное турне сыновей своей легенды Интер включил в заявку на предсезонное турне сыновей своей легенды
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Футбол14:16
Интер включил в заявку на предсезонное турне сыновей своей легенды
Футбол13:42
Ворскла - Дила: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Бокс13:05
Промоутер назвал дату потенциального боя Ломаченко - Стивенсон
Европа13:00
Бавария готова предложить Кейну долгосрочный контракт
Украина12:58
Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков
Другие страны12:35
Чемпионат мира-2023 (женщины): Швеция вырвала победу над ЮАР, Нидерланды минимально обыграли Португалию
Европа12:34
Отец Райана Гиггза: Мой сын - крыса и бабник
Футбол12:27
Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ
Европа12:20
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Европа12:05
ПСЖ установил ценник на Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK