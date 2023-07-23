Промоутер назвал дату потенциального боя Ломаченко - Стивенсон

Боб Арум рассказал о планах по поводу своих подопечных.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Шакур Стивенсон в своем следующем бою может встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

По словам промоутера, он планирует организовать своему подопечному поединок 16 ноября в Ла-Вегасе, но соперником американского боксера также может стать абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни.

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"Позже в этом году Шакур проведет большой бой. Возможно, он подерется с Хэйни, возможно, с Ломаченко. Я не знаю, с кем, но этот поединок состоится.

Мы планируем бой на 16 ноября. На том уик-энде пройдет этап Формулы 1, и люди очень рано придут, чтобы увидеть практику пилотов. Так что в городе будут тысячи человек. Мы устроим хороший бой и соберем аншлаг", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Девину Хэйни дали дополнительное время, чтобы определиться со следующим соперником.

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