Хэйни дали дополнительное время, чтобы определиться со следующим соперником

Всемирный боксерский совет (WBC) дал дополнительное время абсолютному чемпиону легкого дивизиона Девину Хэйни для окончательного решения по поводу его следующего соперника.

Ранее WBC требовал от американца определиться до 21 июля, но теперь сместил дедлайн на шесть дней - до 27 июля.

В данный момент Хэйни выбирает между боем с обязательным претендентом в легком весе Шакуром Стивенсоном и титульным поединком с обладателем пояса WBC в первой полусредней весовой категории Реджисом Прогрейсом.

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Если Хэйни примет решение подняться в весе или не определится в установленный срок, он будет лишен титула WBC в легком дивизионе. Если же он останется в нынешней весовой категории, ему будет официально назначена обязательная защита против Стивенсона, сообщает Boxing Scene.

Напомним, что в своем последнем бою в мае этого года Хэйни одержал победу единогласным решением судей над Василием Ломаченко и сохранил статус абсолютного чемпиона.

Ранее Девин Хэйни назвал самого желаемого соперника.

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