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Два соперника: WBC поставил жесткий ультиматум для Хэйни

Американец должен выбрать себе следующего оппонента.
Сегодня, 09:50
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о дальнейших поединках для абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хэйни.

По словам функционера, у боксера есть несколько дней, чтобы определиться со своим будущим оппонентом.

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"Пятница, 21 июля – крайний срок для Дэвина Хэйни. Он должен решить, будет ли драться против Прогрейса или останется в легком весе.

В легком дивизионе нет добровольной защиты для Дэвина. Шакур Стивенсон – обязательный претендент в легком весе", - приводит слова Сулеймана Boxing News 24.

Напомним, в мае текущего года Хэйни победил Ломаченко и сохранил титул абсолютного чемпиона в легком дивизионе.

Ранее сообщалось, что американца арестовали за незаконное хранение оружия.

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