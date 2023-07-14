Хэйни арестовали за незаконное хранение оружия

Абсолютный чемпион легкого дивизиона предстанет перед судом в следующем месяце.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни был арестован в Голливуде за незаконное хранение оружия.

Полиция Лос-Анджелеса остановила автомобиль боксера после опасного маневра во время смены полосы движения и невключенного сигнала поворота.

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Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили под сиденьем водителя полуавтоматический пистолет. Поскольку никто из присутствующих не признался, кому принадлежит оружие, обвинения были предъявлены владельцу автомобиля, которым является Хэйни, хотя он и не был за рулем, сообщает TMZ.

Позже стало известно, что боксер был освобожден после внесения залога в размере 35 тысяч долларов. Судебное слушание по этому делу состоится в следующем месяце.

Ранее Девин Хэйни назвал самого желаемого соперника.

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