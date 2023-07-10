Хэйни назвал самого желаемого соперника

Американец не будет покидать легкий дивизион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил, что желает провести поединок с обладателем титула WBA Regular Джервонтой Дэвисом.

По словам американца, он надеется выйти в ринг с соотечественником.

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"Самый большой бой может быть только между мной и «Танком». Это мой самый большой бой. Очевидно, что этот тот, кого я хочу следующим", - приводит слова Девина Boxing News 24/7.

Напомним, в последнем бою Хэйни единогласным решением победил Василия Ломаченко. Стороны ведут переговоры о проведении реванша.

Ранее сообщалось, что Стивенсон бросил вызов Ломаченко.