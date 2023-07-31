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Промоутер оценил шансы того, что Ломаченко проведет титульный бой

Спортсмен с украинским паспортом может выйти в ринг с бывшим чемпионом.
Сегодня, 14:14
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о будущем Василия Ломаченко.

По словам функционера, спортсмен из Украины может провести титульный бой с Шакуром Стивенсоном.

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"Если Хэйни поднимется для боя с Прогре, то титул WBC станет вакантным, и Стивенсон подерется за него с Ломаченко. Вероятно, мы начнем переговоры об этом поединке в августе.

Возможен ли бой Хэйни - Стивенсон в будущем? Все возможно, но я думаю, что Хэйни хочет подняться в первый полусредний вес. Я считаю, что если он перейдет туда, то больше уже не вернется", - сказал Боб Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Хэйни - Прогре состоится 28 октября в Лас-Вегасе.

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