Стивенсон: Я хочу Ломаченко, но хочет ли он меня?
Американец продолжает мечтать о бое с Василием.
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, с кем хотел бы встретиться в следующем поединке.
По словам американца, он жаждет выйти в ринг только с Ломаченко.
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"Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?", - приводит слова Стивенсона Майкл Бенсон.
Ранее сообщалось, что Стивенсон отреагировал на решение Хэйни подраться с Прогрейсом.
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