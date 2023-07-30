Стивенсон: Я хочу Ломаченко, но хочет ли он меня?

Американец продолжает мечтать о бое с Василием.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, с кем хотел бы встретиться в следующем поединке.

По словам американца, он жаждет выйти в ринг только с Ломаченко.

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"Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?", - приводит слова Стивенсона Майкл Бенсон.

Ранее сообщалось, что Стивенсон отреагировал на решение Хэйни подраться с Прогрейсом.

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