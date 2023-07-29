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"Вы не можете позволить": Стивенсон отреагировал на решение Хэйни подраться с Прогрейсом

Американец выразил недовольство тем, что абсолютный чемпион хочет сохранить титулы после смены категории.
Сегодня, 17:02
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Шакур Стивенсон высказался по поводу отказа абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни провести с ним бой ради поединка против обладателя титула WBC в первой полусредней весовой категории Реджиса Прогрейса.

Американский боксер был потенциальным соперником своего соотечественника, но тот принял решение подняться в весе. При этом бесспорный чемпион хочет сохранить свои титулы в легком дивизионе.

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"Я уважаю WBC и Маурисио Сулеймана, но бросьте. Сейчас вы не можете позволить ему не драться со мной, подняться в весе и сохранить титулы. В этом даже нет смысла" - написал Стивенсон в Twitter.

Ранее стало известно, когда состоится бой Хэйни - Прогрейс.

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