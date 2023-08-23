Промоутер Фьюри озвучил дерзкую причину, почему бой с Усиком не состоится

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сделал смелое предположение о судьбе объединительного боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера ответил своему коллеге Александру Красюку, который пообещал сделать все возможное для организации этого поединка, отметив, что вскоре говорить об этом уже не будет смысла.

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По мнению Уоррена, его другой подопечный Даниэль Дюбуа в ближайшем бою одержит победу над Усиком, после чего расклады в дивизионе уже не будут прежними.

"Как может состояться бой между Фьюри и Усиком, если Дюбуа победит?

Я думаю, что наш парень побьет его. Он его одолеет. Если это произойдет, Усик исчезнет из поля зрения. Тогда мы посмотрим, что будем делать дальше", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее ISPORT рассказывал, кто такой Даниэль Дюбуа, который бросил вызов Александру Усику.

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