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Промоутер Усика пообещал сделать все возможное, чтобы бой с Фьюри состоялся

Александр Красюк назвал свою задачу на будущее.
Сегодня, 09:25
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что намерен организовать поединок своего клиента с обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, он обещает, что сделает все возможное, чтобы поединок состоялся.

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"Провести этот бой - это наша обязанность. Весь мир хочет увидеть этот поединок. Не только мы или люди, занимающиеся боксом, но и весь мир. Люди, которые ничего не понимают в боксе, тоже хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Могу обещать вам и фанатам по всему миру - я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Красюка BoxingScene.

Ранее сообщалось, что украинец разнес Фьюри за бой с Нганну.

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