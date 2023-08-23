Промоутер Усика пообещал сделать все возможное, чтобы бой с Фьюри состоялся
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что намерен организовать поединок своего клиента с обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри.
По словам функционера, он обещает, что сделает все возможное, чтобы поединок состоялся.
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"Провести этот бой - это наша обязанность. Весь мир хочет увидеть этот поединок. Не только мы или люди, занимающиеся боксом, но и весь мир. Люди, которые ничего не понимают в боксе, тоже хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Могу обещать вам и фанатам по всему миру - я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Красюка BoxingScene.
Ранее сообщалось, что украинец разнес Фьюри за бой с Нганну.
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