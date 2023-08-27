Шевченко - о бое Усик - Дюбуа: Очень яркая победа

Экс-футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Шевченко отметил, что ему очень приятно видеть такую яркую победу и он очень рад за боксера.

"Мне очень приятно, я очень рад за Сашу. Это очень яркая победа, он молодец сегодня. И какая поддержка у Польши сегодня. Поздравляю, это очень важная победа для всех нас".

Также Андрей рассказал, как давно он дружит с Александром.

"Саша приезжал, поддерживал команду, когда я еще был тренером национальной сборной, приезжал на тренировки. Сейчас мы оба амбассадоры United24, поэтому очень важно для нас делать всю работу, чтобы поддержать Украину. Мне очень приятно быть здесь, поддержать его. Яркая победа", - заявил украинец.

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