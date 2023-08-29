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Руис назвал сумму, за которую готов подраться с Уайлдером

Бывший чемпион настаивает, что не избегает возможного поединка.
Сегодня, 15:56
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис сделал заявление по поводу возможности проведения боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По его словам, он согласится выйти в ринг, если получит гонорар в размере 10 миллионов долларов.

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"Я подерусь с ним за 10 миллионов долларов. Они пытаются сказать мне, что предложат то или это, но это все чушь. Они знают, что я являюсь угрозой. Все знают, что я являюсь угрозой.

Все, кто хочет сразиться со мной, знают, что это будет ужасно сложный бой. Они понимают, что это будет тяжело. Поэтому они не хотят драться со мной. Знаете, что я буду делать? Я буду оставаться готовым.

Никто не избегает Уайлдера. Скажите ему, пусть заплатит мне столько, сколько я заслуживаю. Они пытаются заплатить мне такой же гонорар, как и за мой последний бой. В этом нет смысла.

Ты двигаешься по лестнице, и потом перед тобой стоит большая задача. Я избил Луиса Ортиса, поэтому мой гонорар должен быть гораздо больше", - приводит слова Руиса Boxing News 24/7.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил шансы на проведения боя с Александром Усиком.

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