"Выкачка денег": Чжилей предположил, какая истинная цель боя Фьюри - Нганну
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о будущем поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну.
Китайский боксер считает этот бой просто хорошим способом заработать для британца и камерунца.
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"Честно говоря, все будут смотреть этот поединок. Для меня это просто выкачка денег, при котором Фьюри и Нганну хорошо заработают. Парни счастливы.
Я не хочу сейчас говорить о бое с Фьюри, потому что сосредоточен на Джо Джойсе. Моей целью является любой, кто находится на вершине. В субботу вы увидите китайскую мощь и китайскую скорость", - приводит слова Чжилея Boxing News 24.
Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну.
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