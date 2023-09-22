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"Выкачка денег": Чжилей предположил, какая истинная цель боя Фьюри - Нганну

Китайский супертяжеловес не видит большой целесообразности этого поединка, кроме финансовой.
Сегодня, 10:50
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о будущем поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

Китайский боксер считает этот бой просто хорошим способом заработать для британца и камерунца.

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"Честно говоря, все будут смотреть этот поединок. Для меня это просто выкачка денег, при котором Фьюри и Нганну хорошо заработают. Парни счастливы.

Я не хочу сейчас говорить о бое с Фьюри, потому что сосредоточен на Джо Джойсе. Моей целью является любой, кто находится на вершине. В субботу вы увидите китайскую мощь и китайскую скорость", - приводит слова Чжилея Boxing News 24.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну Чжан Чжилей

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