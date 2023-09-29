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"Меня уже недооценивали раньше": Нганну отреагировал на договоренность Фьюри о бое с Усиком

Ближайший соперник британского боксера высказал своем мнение.
Вчера, 22:40
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Фрэнсис Нганну прокомментировал договоренность чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри о бое с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком.

Предстоящая встреча в ринге британского боксера с бывшим чемпионом UFC не помешала ему подписать контракт на поединок за звание абсолюта с украинцем, что не осталось без внимания камерунского бойца.

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"Меня уже недооценивали, во мне сомневались раньше. Мы еще посмотрим", - написал Нганну.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют провести 23 декабря или в январе.

Ранее Фьюри обратился к Усику после подписания контракта на бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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