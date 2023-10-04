"У него сердца льва": Фьюри неожиданно расхвалил Уайлдера

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отозвался о своем бывшем сопернике Деонтее Уайлдере.

По словам "Цыганского короля" американец является смелым боксером.

"Фейр-плей по отношению к Деонтею. У него сердце льва. Неважно, что он говорил обо мне. Я должен восхищаться тем, с кем трижды сражался. Независимо от того, были ли у меня в перчатках подковы или у него был слишком тяжелый костюм, я уважаю тот факт, что мы прошли трилогию и выбили друг из друга всю дурь", - приводит слова Фьюри Майкл Бенсон.

Напомним, свой следующий бой Фьюри проведет против Фрэнсиса Нганну.

Ранее сообщалось, что Джошуа выступил с неожиданными обвинениями в адрес Фьюри.

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