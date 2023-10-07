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Представитель Фьюри отреагировал на возмущение промоутера Хрговича из-за боя с Усиком

Фрэнк Уоррен уверен, что поединку за звание абсолюта могут быть не рады только в команде хорвата.
Сегодня, 13:19
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на возмущение Эдди Хирна из-за того, что IBF разрешила чемпиону по версиям WBA, WBO и IBF Александру Усику провести объединительный бой с его подопечным, а не обязательную защиту против Филипа Хрговича.

По мнению представителя "Цыганского короля", в боксерском мире проведением поединка за звание абсолютного чемпиона может быть недовольна только команда хорвата.

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"Как я понимаю, IBF одобрила бой Фьюри - Усик. Если ты намерен устроить объединительный бой, который проходит по их правилам, тебе необходимо придерживаться определенного процесса. Мы через него прошли, и на этом все.

Какой бой самый важный? Из-за какого поединка все сводили нас с ума? Одному только богу известно, как долго мы пытались его устроить. Поединок Тайсона с Усиком - это большой бой. Чтобы организовать его, мы прошли через этот процесс и все сделали. Я уверен, что все в боксе, за исключением людей вокруг Хрговича и самого Филипа, рады этому", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Хирн рассчитывает устроить бой Джошуа - Хргович за вакантный пояс IBF.

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