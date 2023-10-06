Хирн рассчитывает устроить бой Джошуа - Хргович за вакантный пояс IBF

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обязательного претендента на пояс IBF Филипа Хрговича, хочет свести их в титульном поединке.

Представитель боксеров рассчитывает, что пояс Международной боксерской федерации станет вакантным, поскольку Александр Усик и Тайсон Фьюри после их первого поединка не будут драться с хорватом, а проведут незамедлительный реванш.

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"Вчера вы видели, как IBF в общем сказала, что Джошуа должен драться с Хрговичем за вакантный титул. Будет интересно посмотреть, как все сложится. Джошуа жаждет стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, и я верю, что он это сделает.

Вчерашняя новость от IBF все немного изменила. Победитель боя Фьюри - Усик обязан подраться с Хрговичем или его лишат титула. Они не собираются с ним драться, так что поединок Джошуа с Хрговичем реален. Я верю, что этот бой, вероятно, пройдет за звание чемпиона мира. В таком случае нам нужно его рассмотреть. У нас также есть бой с Уайлдером. Нам о многом необходимо подумать, но эта новость определенно все изменила", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, ранее Хирн также жестко раскритиковал бой Усика и Фьюри.

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