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Вуд в практически проигранном бою нокаутировал Уоррингтона, защитив титул чемпиона

Британский боксер остановил соотечественника в седьмом раунде.
Сегодня, 07:35
Вуд победил Уоррингтона / Getty Images
Вуд победил Уоррингтона / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе британец Ли Вуд (28-3, 17KO) одержал досрочную победу в бою против соотечественника Джоша Уоррингтона (31-3-1, 8 KO), защитив свой титул.

Поединок состоялся в английском Шеффилде на Sheffield Arena и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Уоррингтон от самого начала противостояния стал оказывать серьезное давление на оппонента, шел в ближний бой, работал сериями. Хотя и не всегда делал это чисто - бил по затылку, попытался боднуть соперника, за что получал замечания от рефери и был оштрафован на один балл. Вуд же больше старался действовать на дистанции.

Под прессингом претендента чемпион оказывался у канатов, приходилось держать удары, а в третьем раунде он получил рассечение возле правого глаза. Ему не особо удавалось контратаковать, а оппонент выглядел активнее и увереннее.

Тем не менее в бою, в котором Уоррингтон забрал практически все раунды, Вуду удалось остановить оппонента в седьмой трехминутке. Чемпион потряс соперника правым хуком и добил серией мощных ударов. Уоррингтон оказался на настиле ринга, встал, но очень неуверенно держался на ногах. Рефери провел отсчет, однако принял решение остановить бой.

Таким образом, Вуд одержал победу над Уоррингтоном техническим нокаутом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джош Уоррингтон

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