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Вуд вернул чемпионский титул, победив Лару в реванше

Британец снова завладел поясом WBA в полулегком весе.
Сегодня, 09:15
Вуд одолел Лару в реванше / Getty Images
Вуд одолел Лару в реванше / Getty Images

В Манчестере на AO Arena 27 мая состоялся вечер бокса, в главном событии которого британец Ли Вуд (27-3, 16 КО) одолел в реванше мексиканца Маурисио Лару (26-3-1, 19 КО) и вернул себе чемпионский титул WBA в полулегком весе.

Британский боец потерял этот пояс в феврале нынешнего года, уступив мексиканцу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Читай также: Лара в ярком поединке отобрал у Вуда титул в полулегком весе

На кону нынешнего противостояния титул WBA стоял только для Вуда, поскольку Лара не смог уложиться в лимит веса перед боем.

Британскому боксеру уже во втором раунде поединка удалось поймать соперника апперкотом и отправить в нокдаун.

В целом Вуд уверенно контролировал ход боя и владел инициативой, одержав в итоге закономерную победу.

Источник: Getty Images

Британец выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 119-109, 119-109 и 116-111 и вернул себе чемпионский титул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA

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