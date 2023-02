Лара в ярком поединке отобрал у Вуда титул в полулегком весе

В Ноттингеме состоялся вечер бокса, в главном событии которого британский чемпион по версии WBA в полулегком весе Ли Вуд (26-3, 16 КО) потерпел поражение от мексиканца Маурисио Лары (26-2-1, 19 КО) и потерял свой титул.

Вуд спокойно начал поединок, работая преимущественно джебом, Лара же пытался действовать на контратаках, а под конец первого раунда соперники столкнулись головами и у Вуда открылось кровотечение возле левого глаза.

Мексиканский боец активизировался ближе к концу второй трехминутки и серией ударов, казалось, сумел потрясти чемпиона.

Тем не менее Вуд забрал следующие три раунда. Британский боец действовал точнее и успешнее, при этом все чаще идя в размены.

Развязка противостояния наступила в седьмом раунде. Вуд продолжал контролировать ход поединка, но пропустил левый хук и оказался в тяжелом нокдауне. Британский чемпион тяжело поднялся и показывал, что готов продолжать, но за десять секунд до гонга его тренер выбросил полотенце.

