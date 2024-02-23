iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джервонта Дэвис получил следующего соперника

"Танк" вернется в ринг под конец весны или в начале лета.
Сегодня, 10:02
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) в своем следующем бою встретится в ринге с соотечественником Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО).

Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Читай также: Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе

"Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин заключили сделку о проведении боя на PBC PPV в конце весны или начале лета за пояс WBA "Танка". Проблемы Дэвиса с законом отодвинули его на второй план во второй половине прошлого года, но теперь он встретится с реальным бойцом из топ-10 дивизиона", - написал Коппинджер в сети X.

Напомним, что Дэвис в последний раз выходил на ринг в апреле прошлого года, нокаутировав в Райана Гарсию.

Мартин предыдущий бой провел в июле прошлого года, одержав победу единогласным решением судей над Артемом Арутюняном.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис

Статьи по теме

Рой Джонс посоветовал Дэвису провести бой с Ломаченко Рой Джонс посоветовал Дэвису провести бой с Ломаченко
Японский претендент отобрал у Далакяна чемпионский титул Японский претендент отобрал у Далакяна чемпионский титул
Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе
Валенсия попросила перенести следующий матч из-за огромного пожара в городе Валенсия попросила перенести следующий матч из-за огромного пожара в городе
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа11:53
Валенсия попросила перенести следующий матч из-за огромного пожара в городе
Бокс11:38
"Будет ли интерес?": Отец Фьюри оценил вероятность трилогии Усик - Джошуа
Европа11:15
Клуб Миколенко требует поскорее рассмотреть их апелляцию по поводу штрафа
Лига Европы10:58
"Марсель заслужил победу": Пушич озвучил причины поражения Шахтера
Европа10:37
Реал рассчитывает продлить контракт с Кроосом
Европа10:14
Анчелотти хочет видеть в воротах Куртуа на финальный отрезок сезона
Бокс10:02
Джервонта Дэвис получил следующего соперника
Футбол09:57
"Сюрприз, у******и": Фанаты Легии жестко потролили УЕФА
НХЛ09:25
НХЛ: Торонто забросил семь шайб Вегасу, победы Детройта, Каролины и Рейнджерс
Бокс08:50
Гвоздик поборется за титул временного чемпиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK