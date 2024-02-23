Джервонта Дэвис получил следующего соперника

"Танк" вернется в ринг под конец весны или в начале лета.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) в своем следующем бою встретится в ринге с соотечественником Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО).

Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Читай также: Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе

"Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин заключили сделку о проведении боя на PBC PPV в конце весны или начале лета за пояс WBA "Танка". Проблемы Дэвиса с законом отодвинули его на второй план во второй половине прошлого года, но теперь он встретится с реальным бойцом из топ-10 дивизиона", - написал Коппинджер в сети X.

Напомним, что Дэвис в последний раз выходил на ринг в апреле прошлого года, нокаутировав в Райана Гарсию.

Мартин предыдущий бой провел в июле прошлого года, одержав победу единогласным решением судей над Артемом Арутюняном.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!