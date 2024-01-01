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Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе

Экс-обладатель регулярного титула завладел основным поясом после его освобождения Девином Хэйни.
Сегодня, 18:15
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Бывший обладатель регулярного титула WBA в легкой весовой категории Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) стал полноценным чемпионом организации в этом дивизионе.

Американский боксер был автоматически повышен в статусе после того, как его соотечественник экс-абсолютный чемпион Девин Хэйни освободил титулы и поднялся в весе.

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Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на решение Всемирной боксерской ассоциации.

"WBA подтвердила, что Джервонта Дэвис теперь является единственным чемпионом мира по версии WBA в легком весе после того, как Девин Хэйни оставил титул вакантным", - написал Бенсон.

Напомним, что в своем последнем бою в апреле 2023 года "Танк" одержал досрочную победу нокаутом над Райаном Гарсией.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис девин хэйни

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