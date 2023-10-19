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"Ищем другие варианты": Тренер Уайлдера сделал важное заявление о бое с Джошуа

Наставник американца подтвердил, что британец не станет следующим соперником его подопечного.
Вчера, 22:35
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что его подопечный в следующем бою не встретится в ринге с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По его словам, сейчас переговоры об этом поединке не ведутся, а команды обоих боксеров работают над другими вариантами.

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"Переговоры о бое приостановились. Сейчас обе стороны ищут другие варианты, поскольку за последнее время никаких коммуникаций не было.

Проблема не в деньгах, потому что мы имеем дело с Саудовской Аравией. Они хотят, чтобы в их страну привезли побольше развлечений. Но идея с поединком Уайлдер - Джошуа сейчас заморожена, зато Усик и Фьюри подписывают там контракт на бой в декабре.

Единственное, что меня интересует, это то, чтобы Деонтей оставался активным, дрался и зарабатывал большие деньги, участвовал в большом боксе. Но я надеюсь, что этот поединок состоится, а не будет заморожен как бой Леннокса Льюиса с Риддиком Боу", - приводит слова Скотта Boxing Social.

Ранее стали известны потенциальные соперники Уайлдера после срыва боя с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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