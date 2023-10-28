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Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри нокаутировал Такама

Баколе не испытал никаких трудностей.
Вчера, 23:11
Мартин Баколе - Карлос Такам / Getty Images
Мартин Баколе - Карлос Такам / Getty Images

На Riyadh Arena в Эр-Рияде завершился поединок андеркарда между супертяжеловесом из Конго Мартином Баколе и французским экс-претендентом на титул Карлосом Такамом.

Первый раунд остался за Баколе, который уверенно занял ринг, в то время как соперник пытался много двигаться. Второй раунд вряд ли вообще запомнился зрителям.

Зато в третьем конголезец наконец пошел в атаку, но оказался прижат к тросам. И все равно умудрился удачно контратаковать апперкотами и записать раунд на свой счет.

Все закончилось в четвертом раунде. Бывший спарринг-партнер Усика шокировал соперника сильным ударом в корпус и пошел сразу добивать его. Рефери остановил поединок, хотя Такам и был против.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос ТАкам Мартин Баколе

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