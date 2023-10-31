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Усик не согласится на перенос боя за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри

Об этом заявил сам боксер в своем последнем интервью.
Сегодня, 20:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на возможность переноса поединка против Тайсона Фьюри.

Наш спортсмен заявил, что он не рассматривает такой вариант и откажет команде "цыганского короля", если они захотят подобное.

"Зачем он подписывал контракт и зачем они объявляли поединок до того, пока Фьюри не отбоксировал против Нганну? Они меня кошмарили, что ли"? - сказал Усик, ответив на вопрос журналиста.

Отметим, что бой должен состояться уже 23 декабря, но промоутер Фьюри начал говорить о возможном переносе после поединка с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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