Прогрейс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс поделился мнением о предстоящем поединке за все титулы в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам американца, британец победит, хоть и украинец имеет отличные навыки.

"Сейчас я все еще склоняюсь в пользу Тайсона Фьюри, но, честно говоря, с очень маленьким преимуществом. С очень маленьким, потому что Усик очень хорош.

Александр победил Энтони Джошуа, он побил всех, кого ставили против него. С ним будет тяжело справиться, но я все равно больше склоняюсь к победе Тайсона Фьюри. Тем не менее с Усиком очень трудно разобраться, это точно", - приводит слова Прогрейса NoSmokeSport.

Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!