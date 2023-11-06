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Прогрейс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Американец похвалил украинца и выделил фаворита.
Сегодня, 13:15
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс поделился мнением о предстоящем поединке за все титулы в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам американца, британец победит, хоть и украинец имеет отличные навыки.

"Сейчас я все еще склоняюсь в пользу Тайсона Фьюри, но, честно говоря, с очень маленьким преимуществом. С очень маленьким, потому что Усик очень хорош.

Александр победил Энтони Джошуа, он побил всех, кого ставили против него. С ним будет тяжело справиться, но я все равно больше склоняюсь к победе Тайсона Фьюри. Тем не менее с Усиком очень трудно разобраться, это точно", - приводит слова Прогрейса NoSmokeSport.

Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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