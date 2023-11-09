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Уайлдер намерен лично пообщаться с Джошуа, чтобы согласовать бой

"Бронзовый бомбардировщик" настаивает на поединке с британским экс-чемпионом.
Сегодня, 14:46
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз выразил желание встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что готов лично пообщаться с британцем, чтобы договориться об их поединке.

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"Я просто не знаю, что случилось с Джошуа. Возможно, мне придется позвонить ему или что-то в этом роде. Может быть, мне придется съездить в Англию, поговорить с ним об этом как настоящий мужчина. Я не хочу, чтобы он думал, что у меня есть что-то против него, но я знаю, что он боится меня.

Джошуа - Уайлдер - самый большой бой в мире. Брат, что ты делаешь? Скольких людей ты слушаешь? Я действительно хочу поговорить с этим парнем", - заявил Уайлдер в комментарии Blue Blood Sports TV.

Отметим, также Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Энди Руисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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