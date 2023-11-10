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Кроуфорда лишили титула IBF и статуса абсолюта

Пояс организации перешел к уже бывшему временному чемпиону Эннису.
Сегодня, 09:45
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) потерял статус абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе после того, как у него отобрали титул IBF.

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить непобежденного американца своего пояса, поскольку тот не сможет провести защиту титула против обязательного претендента Джарона Энниса (31-0, 28 КО), имея контрактные обязательства о реванше с Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

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Пояс IBF, принадлежавший Кроуфорду, автоматически достался Эннису, который до этого пребывал в статусе временного чемпиона, сообщает Boxing Scene.

Напомним, что в июле этого года Кроуфорд стал абсолютным чемпионом, победив Спенса, который в начале сентября активировал пункт в контракте о незамедлительном реванше. Повторный поединок должен состояться в первом квартале 2024 года.

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