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Кроуфорд назвал своего следующего соперника

Американец дал своему прошлому оппоненту второй шанс.
Сегодня, 12:10
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что его следующим соперником станет Эррол Спенс.

Американец рассказал, что сейчас переговоры застопорились, но поединок состоится.

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"Мы согласились в контракте на пункт о реванше, именно это мы и сделаем. У меня нет даты боя, но я знаю, что это будет следующий поединок Теренса Кроуфорда.

Все повисло в воздухе, поскольку телеканал Showtime решил больше не транслировать бокс. Но мне не сообщали о том, что поединок не состоится. Спенс хочет доказать миру, что способен победить меня в реванше. Я снимаю перед ним шляпу", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Напомним, в июле Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Несколько дней назад IBF отобрала у американца титул.

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