"Мне не очень он нравится": Усик раскритиковал боксера, который проведет бой в Саудовской Аравии

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о грандиозном вечере бокса в Саудовской Аравии 23 декабря.

Украинец считает, что зрители увидят хорошие бои с участием топовых боксеров, однако среди них он недолюбливает аммериканца Джаррелла Миллера.

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"Я понятия не имею, как сложатся эти бои. Я просто увидел новости в СМИ. Как обычный фанат я считаю, что это круто. Это хороший вечер бокса, хорошие бои.

Джозеф Паркер против Деонтея Уайлдера - хороший бой, Энтони Джошуа против Отто Валлина - хороший бой. А еще поединок Даниэля Дюбуа против Джаррелла Миллера. Хотя Миллер очень много болтает, мне не нравится этот парень", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, главным событием вечера бокса в Саудовской Аравии 23 декабря станет бой Энтони Джошуа - Отто Валлин, а в соглавном поединке Деонтей Уайлдер сразится с Джозефом Паркером.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на дерзкое поведение Фьюри.

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