"Хочу совмещать бокс и ММА": Уайлдер озвучил неожиданную цель на будущее

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хотел бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах, совмещая с выступлениями в боксе.

По словам американского боксера, он нацелен на титул в UFC.

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"Моя цель в том, что я пытаюсь войти в семью UFC. Я хочу совмещать одновременно бокс и ММА. Я серьезно об этом говорю. Поскольку бокс развивается не так быстро, как должен, или бойцы боятся, что долго остаются без боев.

У вас есть бой в UFC, и я знаю, что вам не нужно беспокоиться о рекордах, менеджерах, промоушенах или чем-то еще. Лучшие будут драться с лучшими. Вот где я хочу быть. У меня осталось несколько лет, чтобы сделать это. Я хочу выложиться на полную, прежде чем мое время истечет. Быть чемпионом в тяжелом весе в обоих дисциплинах, UFC и боксе", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что ближайший бой Уайлдер проведет 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии, встретившись в ринге с Джозефом Паркером.

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